東北風及華南雲雨區東移影響，今天北臺灣濕涼南部多雲，花東中部局部雨。氣象局表示，周二（29日）氣溫回升，周三、周四（30日、10月1日）東北風再增強，北部、東北部氣溫下降，其中周三最冷，北部高溫僅25度、低溫21度，北部、東半部及中部山區有雨，直到周四降雨區域才減少。

氣象局預報顯示，明天（29日）東北風減弱，北部、東北部回溫，最高溫來到27度；北部、東半部仍有陣雨，其他地區多雲，午後雷陣雨。

氣象局表示，周三、周四（30日、10月1日）東北風再增強，北部、東北部氣溫下降，周三氣溫約25~21度，降雨範圍較大，北部、東半部、中部山區都有短暫雨，南部多雲，午後雷陣雨。

周四中秋節氣溫27~21度，降雨區域減少，剩東半部、北部山區有雨，其他地區多雲，南部、中部山區午後雷降雨。周五至周日（2日至4日）東北風減弱，氣溫稍回升，各地高溫32、33度，早晚溫差近10度，各地大多為多雲到晴，午後南部、中部山區雷陣雨。

氣象局表示，另一波冷空氣下周一(５日)報到，北部、東半部又變成有陣雨的天氣。

(中時新聞網)