小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

【1】中芯遇難 晶圓三雄迎急單

雖然美國還未正式發布對大陸晶圓代工廠中芯國際的貿易禁令，但近期業界盛傳美國商務部內部文件，顯示美國發布中芯禁令恐怕已是箭在弦上。一旦美國將中芯列入貿易制裁實體清單，全球半導體設備廠及材料廠恐怕得被迫中斷供貨予中芯，而業界傳出，為避免中芯生產斷鏈，包括高通、博通等晶圓代工訂單已急轉台灣，NOR Flash亦可能因此出現缺貨危機。

【2】中芯若落難 晶圓代工版圖將重洗牌 外資：台股中性偏多

美國對中芯國際祭出管制令，外資圈研議多時的禁令影響半導體晶圓代工版圖變化，幾已成真，摩根士丹利、里昂證券等外資直指，中芯國際現有客戶勢必考慮轉單，台股可望中性偏多，台廠以聯電、世界先進成最大受惠者，此外，台積電、大陸華虹半導體、南韓三星都有機會吃轉單。

【3】超微添柴火 筆電廠大出貨

疫情帶動教育市場Chromebook機款大賣，除聯發科攜台廠搶進，美商超微AMD也搶搭熱潮，針對Chromebook系列發布首款AMD Ryzen行動處理器與最新AMD Athlon行動處理器3000 C系列，將「Zen」架構正式導入Chromebook機款，主要合作OEM廠包括宏碁、華碩及惠普、聯想等，皆將陸續於第四季就端出搭載AMD最新平台的Chromebook新品。

【4】法人：賣壓告一段落 節前盤勢 回穩整理

台股季底作帳倒數僅剩三天，但9月指數已大跌358點，節前賣壓提前告一段落，專家看上市櫃公司9月營收可期、外資賣超減弱以及融資減肥等，有利秋節前盤勢回穩區間整理，指數前低12,144點有支撐，上檔挑戰季線12,583點關卡。

【5】16檔季底護航股 扮Q4明燈

台股上周下跌642點，跌幅近5％、達4.99％，外資一周賣超718.99億元為台股最大的空方力道。然隨著台股跌深，但法人資金轉進股可留意，如有聯電、萬海等16檔法人季底護航標的，可望成為第四季台股領頭羊。

(中時新聞網)