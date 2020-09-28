大陸巨星趙薇主演電視劇《還珠格格》小燕子一角走紅，2008年與富商老公黃有龍結婚，生下女兒「小四月」，婚姻看似幸福美滿，卻屢傳早已同床異夢，最近她被拍到與帥氣小鮮肉深夜逛超商，身邊不見老公身影，引起網友熱議。

根據陸媒報導，趙薇被目擊現身北京，穿著白色T恤、墨綠色長褲，戴著黑色口罩，與一名年輕男子從公寓外出逛超商，男子負責提購物籃，打算買冰時，還說出「這個還有呢，上回買的」對話引起同居的聯想；當他們發現被偷拍後，選擇分頭離開店家，舉動顯得更耐人尋味。

趙薇深夜約會小鮮肉。（圖／微博@追星手記）

而這位鮮肉的身份也被挖出，原來是一名叫柯昱名的攝影師，母親是生技業的企業家，家境頗優，被外界視為富二代；他與趙薇合作過短片，微博貼的都是有關趙薇的內容，不難看出兩人的關係匪淺。

事實上，這已經不是趙薇首次鬧婚變，她6月時被拍到深夜探訪一名男子，又抓到將富尪的照片全部刪除，不免被外界好奇婚姻關係，加上每年她的生日，黃有龍都會低調地按讚留言，但今年卻毫無表示，讓婚變的傳聞更加甚囂塵上，對此，趙薇工作室po文澄清：「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，並加上大笑表情符號，沒正面回應感情狀態。

(中時新聞網)