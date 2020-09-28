疫情打擊，上周五歐美原油期貨微跌；數據顯示，美國累計新冠肺炎確診病例已超過697萬人次，死亡病例超過20萬人次，此外美國新冠死亡人數佔全球的21%，加上美國總統川普表示，即便英國宣布實施新一波防疫限制措施，美國也不會跟進，這亦引發市場對美國經濟前景擔憂。

據了解，美國眾議院人士於周四提出了一項2.4兆美元的紓困方案，但民主與共和兩黨尚未能達成共識，主要原因在於兩黨對經濟前景產生分歧，同時對加深了財務赤字產生質疑；隨著兩黨協商進度拖累，致使終場油價回落。其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.05%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.06美元，報每桶40.25美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.13美元；10月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.21美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶41.92美元。(商品行情網)

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