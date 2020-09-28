梧棲區農會農寶寶運動會27日熱鬧登場，吸引近千位親子共襄盛舉。（陳淑娥攝）

梧棲區農會農寶寶運動會27日熱鬧登場，吸引近千位親子共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區農會農寶寶運動會27日熱鬧登場，吸引近千位親子共襄盛舉，今年有小寶寶爬行、大寶寶爬行、寶寶搬搬樂、寶寶宅急便比賽，其中最吸引人的是嬰兒爬行比賽；有些萌寶大爆哭、「倒退嚕」，現場狀況一籮筐，也引來許多歡笑聲。

第4屆農寶寶運動會28日在梧棲農會產業文化大樓登場，梧棲農會總幹事王秝毅表示，為提倡地產地消，引導消費者食在地、吃當季，建立安全健康農業，參加者除了可獲廠商贈送產品外，並提供每位參加寶寶燙金開戶存摺，並將報名費於開戶時存入小朋友戶頭，當為開戶資金。

農寶寶運動會吸引近千位親子共襄盛舉，今年有小寶寶爬行、大寶寶爬行、寶寶搬搬樂、寶寶宅急便比賽。熱鬧有趣的寶寶爬行比賽有173組親子參加，家長使出玩具、奶瓶、鑰匙等各種物品，吸引寶貝向前爬，當哨音響起，大多數寶寶搞不清狀況，有的瞬間大爆哭，有的呆立不動如山，也有寶寶在近終點時又「倒退嚕」。

王秝毅表示，農會近年來配合政府政策，除了非基改黃豆外，今年也配合政府輔導農民種作景觀作物，營造花海計畫種植大波斯菊，並積極推動國產農產品及青年農民行銷地方農產，進而促進農產品消費，以吸引更多年輕人投入農業。

(中時 )