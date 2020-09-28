臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

歐陽娜娜將出席央視舉辦的中共十一國慶晚會。陸委會呼籲，國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對臺進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同；將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。網友則認為不該兩套標準，痛批不少高官用中華民國錢卻行台獨之事，這樣難道就可以嗎？

陸委會表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排臺灣相關人士參與，目的係為宣傳其「一國兩制臺灣方案」，對臺進行施壓，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心。

陸委會並呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對臺進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。本會將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處

消息一出，反應兩極。有網友大表贊同，認為歐陽娜娜等赴陸發展藝人「賣台」，應嚴加禁止；但也有網友表示：「用中華民國錢搞台獨就可以？」「唱個歌也違法？那心中沒國旗和中華民國的人該如何處置⋯⋯」「這就是號稱民主的台灣！哈哈好好笑」、「現在台灣也變成威權時代了嗎？」「明星真難當，當了政治的肉墊」、「唱歌祝賀國家的雅量都沒有，呸，落漆」、「台灣只有政治的空間，沒有藝人的空間，如果台灣有這樣的舞台可以讓他們去發展，我相信他們很樂意待在台灣，誰的錯呢？」

(中時新聞網)