中美軍機軍艦近期頻繁出現台海周邊，台灣各界擔心會不會開戰。有網友好奇表示，如果台海真的開戰，何處是放軍最佳登陸點？引發網友熱烈討論，有網友認為，屏東、台中、宜蘭和花東都是解放軍可能登陸熱點，但更多網友直指桃園和林口區域地形位置是最適合解放軍登陸點，但國軍也布重兵防衛，解放軍要登陸很困難。

網友zpkl2807在批踢踢以「假設開戰中共最有可能的登陸點？」為題，發文詢問，假設台灣跟大陸開戰，再假設若大陸有機會接近台灣西部海岸，最有可能從哪個台灣那個地方登陸？又或是說哪個地方的地型適合登陸？哪個地方的地形適合台灣防守？有沒有鍵盤軍師來解答一下？

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

此話題一出，引起網友熱烈討論，有網友認為，「台中梧棲海灘」、「台灣彈藥不夠，基本上撐不到第二波大型攻擊」、「去查一下今年陸軍漢光在哪裡打就知道了」、「認真回，宜蘭」、「雖然屏東也適合登陸，可是補給線要拉超長，機率不高」。

還有網友直指，「照以往兵推，首選大概都是林口桃園附近吧，但台灣能搶灘登陸展開的點有限，也幾乎都被武裝要塞化，你一個上來就是被當靶子打，代價太龐大惹（了）」、「林口跟加祿堂 所以這兩地附近有海陸單位」、「桃園，上來可以佔領台北港跟桃園機場，跟中國距離也最近」。

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美國智庫研究員易思安（Ian Easton）曾提醒台灣不要降低戒心，解放軍若攻台，可能會選定14個登陸點，為金山、林口、海湖、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、羅東、宜蘭、布袋、台南、林園、加祿堂。

(中時新聞網)