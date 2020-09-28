宜蘭籍漁船「新凌波236號」，昨(27日)下午在釣魚台西方12浬裡作業時，遭到日本海上保安廳巡視船PS-32船尾撞擊到漁船船艏，造成「新」船右舷裂開，所幸並沒有進水，無人受傷，船長立刻聯繫蘇澳漁業電台，海巡署立即派遣基隆艦緊急出港戒護，幸好初步檢視並無進水狀況，無人受傷，「新」船在基隆艦護送下，今天凌晨5點平安返回南方澳漁港。據了解，我方數度與日方聯繫，但日方完全不願回應。

「新」船主要以捕撈鮪魚、旗魚為主，事發時正在釣魚台西方海域進行集網，正要收回延繩漁具時，突然遭保安廳公務船逼近，雙方發生擦撞，船上7人（菲律賓籍3人、印尼籍2人、台籍2人）並無受傷，船身輕微受損，海巡署獲報後立即派出基隆艦前往了解。

海巡署表示，基隆艦5點29分與「新」船接觸，船長表示僅船艏出現破裂，並未出現進水狀況，而且人員均安，基隆艦立刻加速趕往會合，進行護送返航，基隆艦同時也與保安廳公務船進行聯繫，並未獲得任何回應，海巡署將透過相關管道與日方協商事宜。

(中時新聞網)