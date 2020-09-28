「戲說台灣」搜集台灣各地鄉野故事，27日來到台中市梧棲區大庄浩天宮介紹「大庄媽」傳奇，拍攝最新單元劇「潛水媽挽胭脂蟲」舉行開境參拜儀式，由浩天宮管委會主委陳起賀、重建委員會主委王經綻等人率戲劇演員楊烈10餘人一起參拜媽祖，祈求該劇拍攝順利，收視長紅。

陳起賀表示，大庄浩天宮迄今297年歷史，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區五十三庄民眾信仰中心，地方又稱「大庄媽」神威顯赫，善男信女大德奉香參拜者眾。而「戲說台灣」搜集台灣各地鄉野故事，製作出趣味且富教化意義的系列故事劇集，可說是台灣最長壽古裝電視劇。

王經綻指出，「戲說台灣」曾於4年前到浩天宮拍攝「大庄媽」的故事「潛水媽渡不孝子」，昨日再度前來拍攝最新單元劇「潛水媽挽胭脂蟲」舉行開境參拜儀式。

導演鄔汝彬、製作人林佐岳、陳汶文率同戲劇演員楊烈、星卉、周明增、陳威瀚、吳鈴山、朱九、林奕妘、陳素珍、陳慧娥、黃彩鳳、廖玉婷、秦雷、木熙衣、張峰奇等一起參拜媽祖，祈求該劇拍攝順利，收視長紅。

「大庄媽」的傳奇故事劇集是以浩天宮大庄媽前往北港朝天宮進香，歷史已經有100多年，其中信徒最愛提起的，就是當年經過濁水溪時，大庄媽顯靈帶信徒涉水而過奇蹟，以及浩天宮創立迄今神蹟不斷，極富傳奇色彩的真實故事改編而成。

(中時 )