共機頻頻擾台，甚至數次越過海峽中線，兩岸情勢緊張，就怕衝突一觸即發。回顧1996年，台海也曾發生飛彈危機，時任海龍潛艦兵器長的前海軍上校王志鵬表示，當時海龍艦上裝載的魚雷，是他這輩子看過最多的數量，裝載過程中還得躲避敵人衛星，也體會到了「準戰爭」狀態。

前總統李登輝1995年訪美時提及「中華民國在臺灣」等詞彙，大陸為阻止1996年李登輝連任，透過軍演對台進行武力恫嚇，此舉爆發危機，大陸解放軍不僅向台灣外海發射飛彈，也舉行兩棲登陸作戰演習，美國則緊急調動2個航艦戰鬥群進入台灣海峽，戰雲密布。最後李登輝順利連任，大陸原本已做好在台灣超越底線後，實施一定規模的戰術打擊準備，但因解放軍間諜問題（劉連昆案）取消計畫。

王志鵬接受《聯合報》採訪時表示，當年他負責督導海龍潛艦魚雷裝載，要在3天內完成，一枚中型線導魚雷長6.08公尺、重達1414公斤，為避免敵軍衛星偵測，只能在黃昏後執行任務，明月高掛、無雲就要暫停，若魚雷與作戰系統路線測試失敗，就要再吊出換雷，而這也是他首次看到裝載最大量的魚雷。

當時有許多年輕官兵一起執行任務，並奉令寫好遺書。王志鵬說，幾天過後，有些官兵開始焦慮，問他真的會開戰嗎？任務要多久？當時他自己也有很多疑惑，如果真的開戰，沒收到指令要怎麼辦？母港若被摧毀，潛艦故障要在哪停靠？要回台灣嗎？

最後危機解除，大夥並沒有一絲喜悅，王志鵬認為，現在兩岸關係跌到谷底，再發生台海危機的可能性很高，雖然不太可能發起全面性戰爭，但局部、小規模的衝突可能不斷。

(中時新聞網)