本周29日有美國總統大選的辯論會，而中國十一長假即將來臨；市場擔憂美國總統大選開票結果受拖延，以及中國長假的武力展示，無論對政治、經濟與外交關係皆可能受影響，短線上美股、台股將持續觀望，大盤將以整理格局為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，中國十一長假即將來臨，這次中國長假對於武力宣示的展現，預期也將更加明顯，短期內，除了台商擔憂不確定性增加將影響銷售出貨外，也影響市場投資氣氛，增添一份不確定感。此外，周書玄提醒，也應留意國際資金變化，由於短線美元匯率走強，國際資金槓桿操作抽出，將回流美國市場，短線也須觀察美元匯率何時反轉，國際資金才有機會重新回流台灣與新興市場。

富蘭克林華美投信認為，台股展望後續仍要看美股與美元匯率走勢、總統大選與產業淡旺季，預期大盤區間整理為主，提醒留意波動風險，建議第四季於美國總統大選結果明朗前，不妨降低持股部位，或從跌深個股中尋找股價落底且具投資價值之標的，看好科技權值股、傳產航運與防疫相關如居家運動器材、自行車等有表現空間。

周書玄表示，上周美國股市持續修正，連帶拖累國際市場表現，主要由於美國總統大選因開放通訊投票的選項，引起雙方兩黨不同的意見，股市領先反應投資人對市場不確定性的擔憂，美股轉為下跌修正，國際連同台灣股市也受影響，建議投資人可以進一步觀察後續幾大事件，投資降低水位，並以選股不選市操作為主。

(時報資訊)