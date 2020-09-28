本月1日起全國路口安全大執法，汽車若未禮讓行人，最高可罰3600元。不少車主上網反映「被行人禮讓」，結果遭警察攔下開單。一名駕駛在臉書社團分享，綠燈正準備右轉時，遇到行人示意讓他先過，他不為所動，最後行人先過，轉彎後赫然發現「警察就站在那」，現省3600。

原PO表示，幸好有網友曾提供經驗，讓他保持警戒，「當時行人想禮讓我，我也已經停下來要讓了，看誰撐得久！我就是擋住後面的車也要讓」，事實證明他是對的，因為一右轉就看到警察。

網友直呼好險，而且怎麼看都覺得那位路人是「臥底」，因一般被禮讓，最多點個頭就趕快通過了，怎會在那邊走來走去，甚至往警察的方向看了一眼，「很明顯挖洞給你跳」、「行人套路」。

近兩年交通事故不減反增，根據統計，去年全國道路交通事故30天內死亡人數為2865人，比前年多了85人；今年光1到5月就有1221人，比去年同期增加47人，且多數事故發生在路口。

近來員警專挑綠燈右轉車輛，只要駕駛人搶在行人前轉彎，就很可能吃下罰單。根據《道路交通管理處罰條例》第44條，「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

(中時新聞網)