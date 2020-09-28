曾在巴西里約奧運游泳項目勇奪個人銀牌的日本「最帥泳將」瀨戶大也，3年前與跳水選手馬淵優佳步入禮堂，婚後生下2名女兒，這對俊男美女的結合，成為人人稱羡的神仙眷侶，不料瀨戶大也23日被日本媒體踢爆，他竟趁老婆不在家，偷偷帶著一名女子到賓館開房間，2人待了90分鐘才離開，渾然不知的老婆，當天還傻傻的在IG發文：「謝謝老公在家照顧2個小孩」。

瀨戶大也（左）和老婆馬淵優佳（右圖中）都是日本國手運動員。（圖／翻攝自瀨戶大也臉書、馬淵優佳Instagram）

現年26歲的瀨戶大也，外型帥氣挺拔，不僅是日本「最帥泳將」，還在歐美選手瓜分大部分獎牌的里約奧運游泳項目，勇奪個人銅牌，2017年也曾來台參加台北世大運，抱回2金2銀，在日本擁有高人氣與眾多粉絲。2017年5月宣布與美女跳水選手馬淵優佳結婚，2018年6月與2020年3月生下2個女兒，2人常在社群PO天倫照片，一家4口幸福美滿，讓人羡慕不已，瀨戶大被爆偷腥後，形象完全崩壞，引起日本粉絲砲轟：「可恥」。

據「鏡週刊」報導，瀨戶大也14日被日本媒體拍到，他當天趁老婆外出準備運動員營養師考試，偷偷開車載一名年輕女子，到了一家廉價賓館開房間，2人在裡面溫存了90分鐘才離開，完事後在路邊放下該女子，再去接小孩回家。

瀨戶大也被爆偷吃後，迅速在各社群網站遭痛批：「沒資格擁有家庭」、「不外遇會死嗎」、「可恥」「這種人不配當日本代表選手」，甚至有人把他維基百科上的名字改成「瀨戶不倫大也」。

另有網友指出，馬淵優佳14日回到家還在IG發文，談及她兼顧家庭與工作的事，文中在寫道：「謝謝老公在家幫我照顧2個孩子」。

(中時新聞網)