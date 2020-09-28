輸出入銀行與南非Absa Bank Limited簽訂轉融資合約，攜手協助廠商拓展非洲市場。南非將從10月1日起取消商務、休閒和其他旅遊的國際旅行限制。來自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）感染風險較低國家的旅客，將獲准進出南非。南非政府將於未來幾天公布感染高風險國家的名單。

為助我國廠商拓展出口貿易及拓銷非洲市場，輸出入銀行與南非Absa Bank Limited今年9月共同簽署轉融資合約，為非洲新增之轉融資銀行據點。轉融資業務是由輸出入銀行提供貸款給國內外金融機構，供其轉貸資金給國外進口商，間接提供該進口商分期付款融資，以購買我國產品，透過轉融資減輕進出口商雙方之財務負擔，藉以提高國外買主向我國廠商採購之意願，強化我國產品在國際市場之競爭力。迄8月底，輸出入銀行已與28國77家銀行建立轉融資往來關係。

南非Absa Bank Limited成立於1990年，為當地第2大銀行。此次輸出入銀行與該行建立轉融資合作關係，預期透過雙方轉融資業務合作，可大力提升我國產品進軍非洲市場之競爭力，落實輸銀宗旨「強化貿易金融，協助對外貿易」。

(時報資訊)