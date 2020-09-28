儘管金塊才遭湖人淘汰出局，卻反而讓金塊先發前鋒葛蘭特身價上漲！根據《丹佛郵報》記者辛格28日爆料，季後賽表現相當出色的葛蘭特，將不執行下個球季價值920萬美元的球員選項合約，而是追求年薪1400萬到1600萬美元合約。

金塊去年夏天用首輪選秀權跟雷霆換來葛蘭特，原本就是看上他的防守能力，結果來到今年西區準決賽遭遇快艇，葛蘭特隨即扛下防守里歐納德的重擔，接著西區冠軍賽對上湖人，葛蘭特也接受了防守詹姆斯的艱鉅任務，表現已算稱職。

但讓金塊教練團訝異的是，葛蘭特不僅扛下防守任務，更在西區冠軍賽G3到G5期間，平均每場拿下21分，僅次於賈瑪莫瑞，投籃命中率更達4成76，其中G3他拿26分，是金塊得以拿下勝利的功臣之一，徹底展現他的進攻火力。

只是隨著下個球季薪資上限恐怕因為新冠疫情調降，金塊不僅要留葛蘭特，還有米爾沙普、普朗里等人合約還需搞定，想要同時留下3人難度很高，不過葛蘭特年僅26歲，未來前景正被看好，或許金塊高層必須砸錢先留住這名季後賽奇兵才行。

(中時 )