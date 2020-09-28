蘇澳籍漁船新凌波236號昨遭日本公務船衝撞，今天（28日）清晨「新」船返港，宜蘭縣長林姿妙等人到場相挺，林姿妙對於日船的行為表達嚴正抗議，「新」船船長陳吉雄也回顧事件發生過程，指當時並無越界，但因為洋流強勁，為收網才遭日船從後方衝撞。

陳吉雄說，昨下午2時，日本公務船以無預警方式從後方衝向他的右舷船艏，被撞當下嚇了一跳，立即檢視船上其他6名漁工安危，所幸無人落海，後來另艘日船還放小艇有意登檢，但陳說「我才不理他！」

「新」船無意讓日小艇登檢，日小艇在「新」船周邊圍繞約10分鐘後離去，「新」船朝西南方向航行，在基隆艦戒護下順利回港。

宜蘭縣長林姿妙表示，漁民作業權利及人身安全絕對不容侵擾，呼籲中央政府應一同守護釣魚台及保障我方漁民作業權益。

海巡署表示，目前台日釣魚台海域每日編排1至2艘艦（船）執勤，確依「政府護漁標準作業程序」等規定堅決捍衛主權、維護漁權，將密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛我國主權及漁權。

(中時 )