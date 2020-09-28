川普批《紐約時報》指他大逃稅報導是假新聞

美國總統川普從2000年開始的15年內，以虧損遠大於收入為由，有10年都一毛沒付聯邦所得稅。

綜合《紐約時報》（The New York Times）與CNN等外電27日報導，據川普超過20年的稅務資料顯示，在他贏得大選，以及第一年入主白宮的那年，只分別付了750美元（近2.2萬台幣）的聯邦所得稅。

不過，川普27日在白宮簡報會中，否認了《紐約時報》的報導，並說他付了「很多」所得稅。他甚至強調，一旦不再被對他「很壞」的美國國稅局（IRS）查帳，願意公開個人的納稅申報書。

儘管在國稅局查帳下，川普沒有義務保留納稅申報書，但多年來他一直都說，會公布相關資料。不過，在27日的白宮記者會中，他不斷拒絕答覆，究竟繳了多少聯邦所得稅。後來在CNN記者戴蒙德（Jeremy Diamond）大聲提問下，乾脆一走了之。

在《紐約時報》大幅的廣泛報導中，川普拚命維持旗下事業繼續營運，雖然他競選總統時，不斷誇稱自己經營有成，但卻傳出虧損達數百萬計美元。報導指出，川普利用從錄製真人實境秀《誰是接班人》（The Apprentice）獲得的4.274億美元（近125億台幣），挹注旗下事業，而其中多數資金都流向高爾夫球場。

(中時新聞網)