美國商務部原訂美東時間9月27日午夜要求谷歌及蘋果下架短影音平台「TikTok」,在下架令生效前夕,美國法官裁決暫緩執行該命令。

美國總統川普19日宣布同意美商甲骨文(Oracle)、沃爾瑪(Walmart)與北京字節跳動(ByteDance)達成交易,讓TikTok繼續在美國運作,同一天美國商務部也延後原訂20日要求蘋果和谷歌(Google)的App商店下架TikTok的命令,停止讓用戶下載與更新,該命令延至9月27日深夜23時59分生效。

就在強制下架令生效前夕,TikTok於27日請求美國聯邦法官封殺下架令,華盛頓地方法官尼柯爾斯(Carl Nichols)當天上午開始審理此案,路透社報導,尼柯爾斯已經做出裁決,同意字節跳動提出核發「臨時禁制令」的請求,「暫時」封殺川普政府的下架令實施,讓TikTok免於從App商店下架。

報導指出,尼柯爾斯「此次」拒絕封殺商務部即將於11月12日執行的另一項命令。商務部17日發布聲明,宣布11月12日起全面禁止TikTok在美國提供服務,TikTok稱此舉將讓這款App無法在美國使用。

尼柯爾斯是川普提名的法官,去年才加入美國哥倫比亞特區聯邦地區法院(U.S. District Court for the District of Columbia),他對此案的審理意見預計最快周一公布。

TikTok委任律師霍爾(John E. Hall)周日上午在聽證會上指控華府對TikTok的禁令「前所未見」且「不合理」。

字節跳動20日宣布,已經和甲骨文與沃爾瑪達成初步協議,三方將組成新公司「抖音國際」(TikTok Global)監管美國業務,三方目前正在協商協議條款及解決華府與北京的要求,協議內容屆時還須經過美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)審查。

