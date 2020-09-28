紅雀隊今（28）日與釀酒人隊正面對決，靠著4局下一波9人次的攻勢，攻下4分大局，終場則以5比2力挫對手，戰績30勝28敗確定晉級季後賽，剩下與老虎隊的2戰也不用再補賽。紅雀勝率0.5172，擠下31勝29敗（勝率0.5167）的紅人隊，拿下國聯中區第2名，紅人退居外卡第1席，紅雀連2年打季後賽。

國聯東區的費城人隊以0比5遭光芒隊完封，費城人3連敗，戰績28勝32敗先行淘汰出局。釀酒人雖輸球，稍後國聯西區的巨人隊也以4比5飲恨輸給教士隊，釀酒人、巨人雖同為29勝31敗，但比較與其所屬分區球隊的戰績，釀酒人對國聯中區球隊是19勝21敗，巨人對國聯西區球隊則是18勝22敗，釀酒人驚險勝出，拿下國聯外卡第2席，連續3年打季後賽。

如此一來，國聯中區竟有小熊、紅雀、紅人、釀酒人等4隊晉級季後賽，只有海盜隊被淘汰，可見這一區實力最平均。例行賽今天落幕，晉級國聯季後賽8隊的種子順序全部確定，季後賽將於台灣時間10月1日開打，首輪外卡戰採取3戰2勝制，在高位種子的主場進行。對戰組合如下：

☆第1種子道奇（西區冠軍）vs.第8種子釀酒人（外卡2）

☆第2種子勇士（東區冠軍）vs.第7種子紅人（外卡1）

☆第3種子小熊（中區冠軍）vs.第6種子馬林魚（東區第2）

☆第4種子教士（西區第2）vs.第5種子紅雀（中區第2）

(中時 )