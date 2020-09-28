台股上周五（25日）全體上市公司總市值為37兆2,575.95億元，較前周五（18日）總市值減少1兆9,399.08億元，周減幅為4.95％。群益證券看本周台股指數區間為12,000-12,500點，本周看好四大題材類股，包含：半導體股、散熱股、MOSFET股、綠能概念股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.8月台灣外銷訂單額454.9億美元，月變動率為-0.2％，年變動率為13.6％優於預期。

2.出口商持續拋匯、熱錢匯入及美元買盤空虛下，新台幣持續強勢，短期由於美中政治角力、以及歐洲疫情升溫等風險，資金並未流入股市，但場外資金依舊充沛、伺機而動。

3.富時羅素指數（FTSE Russell）24日宣布，預定在2021年10月把中國大陸公債納入富時世界公債指數（WGBI），將在2021年3月予以正式確認。

4.華為供貨禁令已在9/15生效，多家廠商正在向美國商務部申請供貨許可。繼AMD取得供貨給華為的許可證之後，9/21英特爾也證實取得華為供貨許可。

(工商 )