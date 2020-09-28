台股累計今年初開盤迄25日共179個交易日，集中市場總成交值為34兆3,203.08億元，市場日均值為1,917.34億元，股票成交量週轉率為82.89％。康和投顧本周看好九大題材類股，包含：矽晶圓股、PA股、面板股、PCB股、板卡股、風力概念股、自行車股、遊戲股、散熱股等，預期本周指數將在12,000-12,700點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.雖歐洲部份地區冬季疫情有二次復燃之致命危機，但美國近期疫情控制持續良好，目前致死率2.8％、檢測陽性率7天平均值4.8％，同步維持低檔位置。

2.市場持續關注之新冠肺炎疫苗之研發與人體試驗進度，目前有Pfizer、Moderna、AstraZeneca等公司開發的疫苗已進入最終試驗階段，預計最快10月能產出有關疫苗有效性的數據；美國疾管署CDC也同步要求各州政府於11/1之前完成設立疫苗接種站動作，顯示疫苗解決方案於美國大選前完成機率甚高。

3.美國眾院民主黨團起草一份2.4兆美元的經濟刺激方案，法案預計下週於眾院進行表決，雖然整體刺激方案規模低於先前提出的3.4兆美元方案，而兩黨意見與看法也仍存在分歧，需要兩黨持續進行協商，但預計通過後可望為近期疲弱股市或未來經濟發展復甦注入一劑強心針。

(工商 )