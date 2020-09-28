陽明海運董事長謝志堅傳出即將卸任，謝志堅本人表示，他與前交通部長賀陳旦說好做一任3年，因此520後向現任交通部長林佳龍口頭請辭，林部長留他至今。陽明高階主管指出，謝志堅對陽明貢獻非常大，他是竭盡所學，無私的傾囊相授，每次會議都認真的傾聽、指導與做出最佳裁決，謝志堅不能多做兩年實在是陽明的重大損失。

陽明內部對於謝志堅即將卸任即將相當不捨，一位副總經理指出，謝志堅推動全球集中化管理，改善貨載結構，對運價做貢獻度管理，國外代理組織合理化，運櫃結構合約調整以達成更有效地成本控管，持續推動船舶汰舊換新，推動減資及後續的籌資以改善財務結構。

他指出，謝志堅能竭盡所學，傾囊相授，在於他的無私奉獻，可是在一個保守的公司推動起來，其壓力、阻礙及難度就不是一般人能夠無怨無悔，克服萬難來達成的，真的讓人非常欽佩。

謝志堅曾表示，以他長期的觀察，船公司能否賺錢，有60％是與全球經濟情勢及海運市場供需有關，另外的40％才是靠本身的經營，因此公司的體質一定要夠堅韌，接掌陽明後全力改善陽明體質，透過結構性的成本控制及多元化的投資，鞏固公司的財務狀況，要讓陽明可以挺過每一個景氣寒冬。

賀陳旦曾經表示，能找到謝志堅來當陽明董事長實在是撿到寶。陽明一名協理對於謝志堅即將卸職的消息一直不肯相信，指出官股事業多的是年過70的董事長，謝志堅才68歲，不相信政府會讓這樣有能力的專業人才離開陽明，更不應該讓他走得那麼匆促。

對於傳出政府高層決定由改派國發會副主委鄭貞茂接掌，謝志堅表示他是從媒體報導獲知這個消息，由於鄭貞茂已擔任陽明董事兩年，每次董事會他都會詳細報告陽明相關業務，讓董事們充分了解陽明狀況，鄭貞茂本身是金融理財專業，對陽明有相當程度的掌握，估計總經理人選也會很快定案，成為好的搭配。

對於同事表達的不捨，謝志堅說：「陽明同事很可愛，很支持我，他們也知道我全心全力是為陽明。大家愈來愈團結，一齊為陽明能長治久安的共識與決定愈來愈強。」

「我今天不退休，明天也會退休。重點是他們比以前更進步，更獨立了。我的階段性任務可以告一個段落，因此今天或明天公文的收到與否，或許不是重點了。套用川普總統的一句話：make Yangming great again.虔誠的！」 謝志堅自長榮海運基層出身，在長榮40年，其中有20年是外派，待過德國、英國、 義大利、美國、香港、上海與高雄等地，除了人緣超好，專業備受肯定，在2016獲美國著名商業日報（Journal ofC ommerce）肯定其在海運界成就及貢獻給予終身成就獎，2017年在中國航運名人榜名列第八為台灣第一，2018年獲倫敦勞氏海運報導（L LOYD LIST）刊登為2018年封面人物，2019年海洋大學頒給名譽博士學位。

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