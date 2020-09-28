鑄件大廠永冠-KY為籌措興建台中港區新廠資金，先辦理15億元可轉換公司債，實際募資達15.53億餘元，再度辦理現金增資5,000張，每股發行價格80元，總計募資4億元，訂今（28）日為現金增資認股基準日。永冠表示，不足部分會向銀行貸款，以及之前曾辦8,000萬美元聯貸案所剩資金支應。

永冠先後接獲西門子歌美颯及三菱重工維特斯兩家離岸風機廠，採購離岸風機鑄件訂單，向台中港務公司承租西門子歌美颯再生能源台中港區廠房旁土地20公頃，興建新廠，8月中旬已舉行動工儀式，預計2022年第二季正式量產10MW以上大型離岸風機鑄件，年產能初估8萬～10萬噸，供應台灣市場外，也會外銷亞太及歐美市場。

永冠為籌措台中港新廠所需52.2億元資金，將辦理15億元無擔保可轉換公司債，採取競拍方式，募集15.53億餘元，本月又辦理5,000張現金增資案，每股現增發行價格80元，28日為現金增資認股基準日。

此外，寶佳集團在今年中一度調節對永冠持股，但從7月30日起又逢低敲進，截至9月24日為止，累計買進2,449張，持股比例也從7月底11.63％增加至13.95％，尤其23、24兩日大買1,326張。

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