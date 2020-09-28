人世間若是多一點溫情及同理心，社會將會更溫暖。日前有一名網友利用外送平台點了一碗湯及冰品，沒想到送來時，湯品已流出整個袋子都是，外送員先是對她比手畫腳，下一秒拿出手機寫下「抱歉，我賠你。」讓她才驚覺，原來對方是聾啞人士，而她的決定引來大批網友讚賞。

原PO於《爆廢公社二館》發文指出，晚間在店裡上班，利用外送平台點了一碗湯麵及冰品，但外送員送達時，卻在門口遲遲不進門，由於店裡也剛好在忙，便沒有多想。直到外送員先將冰品交給她，再拿出已溢出滿袋子的湯時，外送員比出「不用錢的手勢」。

她忍不住好奇地問「怎麼了嗎？這個麵？」只見對方拿出手機，緊張地敲打鍵盤打出「抱歉，我賠你」，這時她才了解，原來這名外送員是一名聾啞人士，如此讓原PO相當心疼，因此她沒有指責對方，反而告訴他「其實我不是很餓，而且只是紙碗破，東西還是可以吃。」她在文中也強調，聾啞人士找工作相當不易，需要多一點鼓勵與關懷。

原PO提及，自己仍支付了外送的餐費，外送員離去前也給了一個大拇指回應，兩人祝福對方都要加油及努力。由於結局相當暖心，感動不少網友，「我也遇過聽障的外送員，大家加油，為了生活打拚」、「洋蔥好多，版主真善良」、「人美心也美」、「謝謝妳的包容，讓彼此都有成長的空間」。

(中時新聞網)