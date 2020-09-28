各政黨已開始布局2022台北市長選舉，據最新民調顯示，若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航表示，民眾黨問題在於沒有一個懂選戰，可以喬人事的秘書長，未來只要台北市長柯文哲一失去舞台，缺乏二把手的民眾黨恐灰飛煙滅。

2022年台北市長選舉，黃珊珊動向受矚目。資深媒體人黃暐瀚曾表示，黃珊珊目前民調落後藍綠，但他認為，黃只要當好副市長，就是兩年後最大的武器，尤其「監督」市政20年，黃珊珊對台北市政的了解，肯定遠遠超過現在檯面上任何一位可能的參選人。資深媒體人韋安則認為，除非黃珊珊能大力度調整風格，改頭換面，否則2022「毫無機會」。

據《中評社》報導，民眾黨的問題在於內部人力，現在這些人要打一場大規模選戰是有困難的。他認為民眾黨缺一個好的秘書長，若有個好的秘書長去搞定所有人，也許還有救。柯文哲缺乏授權一個人，負責搞人事的問題。

周偉航直言，民眾黨沒有二把手，也沒有意識形態凝聚選民。若柯有天想退出政壇，純人治的民眾黨將直接煙消雲散。周偉航也表示，柯的大起大落給其他政治人物思考的是，個人能力有極限，必須要借助大家就得運用結構，用較少的力量去挑起最大的對手。

(中時新聞網)