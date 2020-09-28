早餐吃蛋好處多！營養師劉怡里上節目分享，吃蛋不用擔心膽固醇過高，因人體內的膽固醇僅20%來自飲食，並建議吃蛋時最好連「蛋黃一起吃！」因為內含卵磷脂、維生素D等人體所需養分，每天吃2至3顆蛋都可接受，但若超過7顆恐影響腎臟機能。

營養師劉怡里在節目《醫次搞定》上分享，雞蛋的烹調方式眾多，但早餐吃「水煮蛋」的營養價值最高，因為其吸收、利用率將近99%，吃進來幾乎都可以把它利用。而煎蛋、荷包蛋和蒸蛋等也都有90%以上的吸收率，茶葉蛋也有85%，但建議「不要挑外面有綠色、黃色那種，煮太久的」吸收率會比較低。

劉怡里表示，至於「生蛋」的部分，其吸收率只有50%，屬於不及格的，常吃生蛋會影響維生素吸收，若是長期缺乏恐造成掉髮、體重減輕、皮膚發炎等狀況發生。因此建議蛋吃全熟較安全，或蛋白一定要煮熟，否則吸收率會大打折扣。

劉怡里也指出，早上吃蛋除可預防失智、幫助睡眠，還可以幫助減肥。營養師也分享，曾有患者早餐習慣吃蛋餅配冰紅茶，請它改成2顆水煮蛋搭配牛奶，該患者吃了一個月就瘦了3公斤，體脂肪2%，早餐吃兩顆蛋其實就攝取單日所需的三分之一。

劉怡里也說，許多民眾擔心「吃蛋膽固醇會過高」，但其實吃蛋最重要的「連蛋黃都要吃進去！」蛋黃雖含膽固醇，但不影響到人體血液中的膽固醇，因為體內血液中的膽固醇多是內生性的，僅有20%是從飲食攝取而來，其中動物內臟中含有最多。

劉怡里補充，雞蛋中除膽固醇外，還有卵磷脂、維生素D等人體所需養分，因此一天吃2到3顆其實都能接受，但若吃超過7顆，恐因蛋白質過量而影響腎臟機能。

(中時新聞網)