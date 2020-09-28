陳玉珍穿上黑色長洋裝。(取自陳玉珍臉書)

國民黨立委陳玉珍因過去在監察院人事案攻防中，戰力破表，更穿上安全帽、護目鏡等等吸睛的裝備，被封為「立院新戰神」，而有別於過去女戰士的形象，近來她不僅開始會穿起洋裝、化妝，穿著也和過去差很大，常常都會引起網友關注。近期適逢中秋節的到來，她一晚連跑好幾場行程，更穿出黑色洋裝，也引起不少人目光。

陳玉珍在臉書寫下，越近佳節行程越多，總是盡力貼近每一位鄕親，昨(27日)她一早趕赴嘉義金門同鄉會，中午要趕回台北參加許氏宗親會活動，接著坐飛機回金門參加各社區中秋活動，再趕回台北凖備隔天一早的質詢。行程滿檔的她，也在臉書和大家互動提問「大家猜猜我今天晚上跑了幾個社區呢？」並跟鄉親喊話「照往年經驗，通常到最後一攤，常常已是人去樓空，沒能及時趕到的場，請鄉親見諒...」。

陳玉珍也在臉書曝光跑攤的照片，只見她穿著一套黑色長洋裝，相當有氣質，和以往形象大不同，被讚女人味十足。她也在臉書透露，昨晚共去了東村丶釣漁協會丶塔后丶正義社區丶小西門丶后盤山及西山丶西堡丶西浦頭丶向陽吉第等十攤！

而陳玉珍的行程曝光後，更是掀起網友討論，就連立委葉毓蘭也現身留言表示，「你是神力女超人！！！！」不少網友也紛紛留言表示，「委員穿洋裝好漂亮，很有女人味，溫柔」、「體力驚人」、「太厲害了！要保重哦！」、「女超人我不想你太累，要注意身體」、「現在要找到這種人類不多，政治人物很多都在打混」。

(中時新聞網)