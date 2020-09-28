美股上周五(25日)表現開低走高，在科技股湧入大量買盤下，道瓊指數收漲300點，代表科技股的那斯達克指數大漲逾2%，創下2周以來最大漲勢，此外，大陸晶圓代工龍頭中芯國際周末傳出正式遭到美方制裁，雖文件尚未公布，但預計包括台積電在內的晶圓三雄有機會迎來急單。台股開盤大漲49.45點、以12,282.36點開出，隨後漲勢擴大至一度超過100點，台灣晶圓三雄表現強勁。

截至台北時間28日上午9點30分，台股上漲8124.56點或1.02%、暫報12,357.47點，不僅重新站回季線，更攻上12,300點關卡。台積電上漲2.5元或、暫報426.5元，鴻海上漲1.8元或2.42%、暫報76.1元、大立光上漲0.89%。有機會售惠中芯轉單效應的聯電開盤半小時後強攻漲停板、暫報27.5元；世界先進同樣強漲逾8%。

包括金融時報、華爾街日報等外媒透露，雖然美國還未正式發布對大陸晶圓代工廠中芯國際的貿易禁令，但近期業界盛傳美國商務部內部文件，若該制裁令為真，台廠以聯電、世界先進成最大受惠者，台積電、大陸華虹半導體、南韓三星電子都有機會吃轉單。先前也有消息指出，中芯國際遭制裁機率大增，美國半導體大廠高通為避免電池管理IC晶片遭斷貨，已經將部分訂單轉至台廠，台灣半導體股有機會受惠，並讓近期跌勢暫時止穩。

至於台股節前走勢，法人表示，台股季底作帳倒數僅剩三天，但9月指數已大跌358點，賣壓有機會告一段落，目前觀望上市櫃公司9月營收、外資賣超力道減弱以及融資餘額下降，有利於中秋節前盤勢回穩區間整理，指數前低12,144點有支撐，上檔挑戰季線12,583點關卡。

(中時新聞網)