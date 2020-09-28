美股25日反彈，台股加權指數28日開在12,282.36點，大型權值股台積電（2330）、聯電（2303）、大立光（3008）、聯發科（2454）皆往上開高，帶動指數開高走高。

美股逢低買盤進駐，帶動近來拉回的科技類股彈高，但經濟趨緩的疑慮，卻使得道瓊工業平均指數、標準普爾500指數的連跌周數創下一年以來新高。

道瓊工業平均指數9月25日上漲1.34％（358.56點）、收27,173.96點；周K線下跌1.75％。那斯達克指數上漲2.26％（241.26點）、收10,913.56點；周K線上漲1.11％。費城導體指數上漲1.42％（30.42點）、收2,177.84點；周K線上漲0.78％。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的那指，以長天期角度來看，目前才剛剛破季線，重要觀察個股，以「MAGA」為主。另外，美國費城半導體指數，高檔出現震盪格局，後勢密切追蹤，攸關台股和全球整體景氣榮枯。

元富投顧指出，美元指數和黃金也是現階段最重要觀察點，過去黃金走多頭時，代表全球風險意識仍高，但金價在創歷史新高後，短線拉回格局，一旦開始走弱，要留意這些避險資產的去處。

另外，美元指數也來到關鍵，經過2個多月貶值後，目前突破94關卡，對國際股市股市多方不利。

元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括美股和陸股都一樣，但台股近期表現相對弱勢。台股最重要的護國神山，台積電出現破線格局，是否重回上升趨勢，將是本波觀察重心。

而美國因華為問題，中美關係持續惡化，現又加碼制裁中芯，短線影響到科技股走勢，將是台股未來最大變數。

(工商 )