大同經營權爭奪戰延長賽將於10月21日大同股東臨時會登場，全面改選6席董事及3席獨董，公司派與市場派近期動作頻乃。以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，提名王光祥及林文淵兩人競殿投資法人代表參選董事，28日下午將首度聯合召開記者會，對外說明。

王光祥日前召開記者會，宣布支持台苯董事長及東森電視董事長林文淵，出任大同董事長，另一市場派欣同及新大同也表態支持。市場解讀，有了市場派全力相挺，林文淵對出任大同董事長一職，似乎是勝券在握，才會在選前就與王光祥共同召開記者會，除了向公司派宣戰外，也向小股東及外資拉票。

欣同及新大同為首大同市場派，獲經濟部核准召開大同股臨會，欣同負責人律師林宏信及新大同董事長楊榮光兩人，23日上午以大同股臨會召集權人身分，完成審查大同董事及獨董候選人提名名單，公司派與市場派提名董事急獨董候選人，全數過關。但在前立委黃國昌退出獨董提名後，王光祥為首市場派，提名董事及獨董人選大換血，更換2席董事及2席獨董。林宏信則堅稱，他是代表欣同，參選董事。

王光祥與林文淵，兩人協商討論董事及獨董候選名單，這次只提名5席董事、3席獨董，另一席董事保留給林宏信。這次都以競殿投資法人代表參選大同董事，除王光祥、林文淵、正碁建設董事長兼文心建設總經理葉曉甄三人是大同6月30日股東會改選時，就被列入董事候選人外，這次新增美國普渡大學電機博士郭添輝、台苯總經理陳柏元王光祥兩人。獨董僅保留律師李勝琛，林文淵推薦大同前財務長龔鍾嶸、曾任台大應用力研究所教授陳兆勛兩人選任獨董。

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