藝人歐陽娜娜、張韶涵將出席央視舉辦的中共十一國慶晚會。陸委會呼籲，國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對臺進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同；將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。新黨發言人王炳忠認為，故總統李登輝高調稱「日本是祖國」、「釣魚台是日本國土」，狂舔日本卻被捧成「台灣國父」；民進黨狂舔不承認中華民國代表中國也不承認台灣獨立的美國，可見根本兩套標準，台灣的「自由」和「主權」，根本都是假的！

陸委會表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排臺灣相關人士參與，目的係為宣傳其「一國兩制臺灣方案」，對臺進行施壓，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心。陸委會呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，並表示將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處

王炳忠今日在臉書發文道：「歐陽娜娜和張韶涵登央視『十一國慶』晚會，綠委王浩宇批：不存在兩個『國家認同』。這個罵名出自一向強調『兩國論』的綠委之口，顯得格外值得辨證：對民進黨而言，兩岸不是本來就是兩個國家？那台灣法律又允許『雙重國籍』，不就當然會有兩個『國家認同』？」

王炳忠指出：「要求在『中華民國』和『中華人民共和國』之間，必須只能選一邊認同，本來應該是傳統『漢賊不兩立』的老黨國威權才對。因為在老國民黨的威權眼中，『中華人民共和國』是叛亂集團，『中華民國』才是中國正統，中國人應該認同『中華民國』。但是，如今『中華民國』早宣布中共非叛亂集團，而是統治我國大陸地區的實質政權；民進黨執政下的『中華民國』，更不再自認代表中國，而是只代表尚未獨立為國家的『台灣』。因此，民進黨當局等同自降身分，承認『中華民國』已是不足以代表中國的偽政府；其宣稱只是代表台灣的『中華民國台灣』，更因台灣仍未宣布獨立，而變成簡稱『中國台灣』的地方割據政權。」

不僅如此，王炳忠更指出：「當然民進黨及其喉舌可能會辯，『中華人民共和國』的確是外國，我們也沒要跟他爭中國正統，但他卻要併吞我們台灣的『領土』。然而，且不說台灣至今沒有獨立，本來就是中國領土；就說日本都直接占領了台灣的附屬島嶼釣魚台，怎麼高調稱『日本是祖國』、『釣魚台是日本國土』的李登輝，卻被你們捧成了神，猶如『台灣國父』？還有你們大舔特舔的美國，不僅否定『中華民國』代表中國，也從未承認台灣獨立，不都應該一樣是與你們對立的『外國』嗎？」

王炳忠痛批：「卓榮泰說，你們是可以自由唱歌，但你們也是選擇了向不自由低頭。蘇貞昌批，這是拿『民主』健保唱『不適當的歌』。陸委會更直接恐嚇：違法將懲處！所以『民主自由』了半天，就是不准『自由唱歌』，明明做婊子還要立牌坊，裝得法相莊嚴！這其實不過是自己證明了：台灣的『自由』和『主權』，根本都是假的！」

(中時新聞網)