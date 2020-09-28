高鐵董座搭電梯開會領8千車馬費，林佳龍表示，不管過去慣例如何，交通部會會同事業單位，釐清相關規範，「不能領的一塊錢都不能領」。（潘千詩攝影）

媒體報導，高鐵董座開董事會，免搭車從董事長室走到會議室，即可領8千元車馬費。交通部長林佳龍今日表示，不管過去慣例如何，交通部會會同事業單位，釐清相關規範，「不能領的一塊錢都不能領」。

林佳龍說，不管是車馬費或出席費，當然以有必要的標準來編列，交通部所屬事業單位相當多，會釐清，會同事業單位不斷讓制度有更好的規定，會請相關事業單位對外說明。

立委洪孟楷質詢時也問林佳龍，今天有領車馬費嗎？當林佳龍回說「沒有」後，洪孟楷立即開酸，堂堂部長開會都沒有車馬費，為部長叫屈，並問交通部的態度是什麼？要求交通部所屬單位要有一致標準，兩個禮拜內提出檢討。

林佳龍承諾，交通部已經會同相關事業單位，釐清相關規範，這是既有規定，不合理的地方一定改進，每個事業單位有不同背景，一定要合法合情合理，「不能領的一塊錢都不能領」。對此，高鐵公司解釋，過去公司做法一直如此，十幾年來也都是這樣做，從沒有改過，未來交通部若有統一規範，高鐵公司會遵循辦理。

高鐵董事長江耀宗也說，出席董事會等，每人依法依規都在年報上公開揭露，部長剛回應如果交通部有統一規範，公司一定遵循辦理。

立委林俊憲說，照之前規定，不知道為什麼突然間跑出這樣的新聞，做的還不小，看內部有人要暗算你；其實高鐵這幾年的績效做的非常好，不只轉虧為盈，還大賺；記得以前國民黨的交通部長葉匡時說，高鐵一定倒，找耶穌來高鐵也會倒，這事情希望能說清楚，這對高鐵是非常不好的形象。

(中時 )