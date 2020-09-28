歐洲央行（ECB）決策官員、同時也是義大利央行總裁維斯柯（Ignazio Visco）指出，近來歐元匯率走強讓人感到憂心，如果該情況導致歐洲通膨更加遠離目標，ECB將會採取必要行動因應。

他周日在一場公開演說中提到，歐元最近表示強勁，令人感到不安。因為這在歐洲通膨已處在低點之際，對物價帶來更多下行壓力。

他還強調，ECB的貨幣政策任務相當明顯，就是如果下行壓力阻礙物價穩定目標，央行勢必將出手干預。

(工商 )