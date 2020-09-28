ECB官員憂心歐元走強 稱必要將出手干預 09:452020/09/28 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）決策官員、同時也是義大利央行總裁維斯柯（Ignazio Visco）指出，近來歐元匯率走強讓人感到憂心，如果該情況導致歐洲通膨更加遠離目標，ECB將會採取必要行動因應。 他周日在一場公開演說中提到，歐元最近表示強勁，令人感到不安。因為這在歐洲通膨已處在低點之際，對物價帶來更多下行壓力。 他還強調，ECB的貨幣政策任務相當明顯，就是如果下行壓力阻礙物價穩定目標，央行勢必將出手干預。 (工商 ) #ECB #歐元 #憂心 #走強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 供電6計畫 半數卡關 學者籲推動核三延役 解電力短缺困境 04:102020/09/28 財經焦點 竹縣國民體育日千人健走響應全民運動 15:482020/09/27 寶島 法人回補 13檔錯殺股有勁 04:102020/09/28 證券．權證 操盤心法－觀望氣氛濃厚 大盤區間整理 04:102020/09/28 證券．權證 繞過美元結算 人幣國際化再加速 04:102020/09/28 產業財經 匯市獨開 新台幣量縮價平 04:102020/09/27 財經要聞 貨幣息差高 人民幣資產香 04:102020/09/27 全球財經 雙率助攻 美元保單8月領風騷 04:102020/09/27 財經要聞 小刀感嘆學弟小鬼走得突然！曝重視健康揪曹佑寧運動 16:022020/09/27 娛樂 竹縣五峰國中獲「教學卓越獎銀質獎」 芎林國中得「跨域美感課程揚帆獎」 15:112020/09/27 寶島 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 即時 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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