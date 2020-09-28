根據巴菲特旗下柏克夏海瑟威向美國證管會遞交的文件顯示，它在9月17日以每股88美元價格，賣出價值達1.76億美元的DaVita股份。

儘管如此，柏克夏目前仍持有DaVita公司約3,610萬股，占其在外流通股票總量的31.7％，仍是該公司最大股東。

DaVita專門提供腎臟透析服務，是美國最大腎臟護理服務提供商。它的股價今年來已經上漲11.8％，其表現大幅超出標普500指數的2.1％漲幅。

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