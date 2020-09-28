巴菲特減持DaVita股份 09:382020/09/28 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據巴菲特旗下柏克夏海瑟威向美國證管會遞交的文件顯示，它在9月17日以每股88美元價格，賣出價值達1.76億美元的DaVita股份。 儘管如此，柏克夏目前仍持有DaVita公司約3,610萬股，占其在外流通股票總量的31.7％，仍是該公司最大股東。 DaVita專門提供腎臟透析服務，是美國最大腎臟護理服務提供商。它的股價今年來已經上漲11.8％，其表現大幅超出標普500指數的2.1％漲幅。 (工商 ) #DaVita #腎臟 #巴菲特 #減持 #柏克夏海瑟威 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中敬老月 持愛心卡享624家優惠 04:102020/09/28 地方新聞 敬老月10月起跑 長輩持敬老卡享624間店家優惠 18:542020/09/27 寶島 亞鄰最低價限制 汽油持平、柴油降價0.1元 14:282020/09/27 生活 西班牙派對天堂不再 04:102020/09/27 專題周報 士林22年星巴克今熄燈 民眾不捨冒雨打卡拍照 20:322020/09/27 生活 遭二度列名「中國台北」 柯市府怒嗆不惜退出全球市長聯盟 14:122020/09/27 政治 拚選情 民主黨護歐記健保 04:102020/09/28 兩岸要聞 小布安妮斯頓上網調情 04:102020/09/27 娛樂新聞 帶小明回台灣 感動感恩與期待 04:102020/09/28 兩岸藝文 百斤胖子減重手術 享瘦人生 04:102020/09/27 娛樂新聞 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 中芯遇難 晶圓三雄迎急單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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