Breaking news: Paul Pierce praises LeBron James 😱



(🎥 ESPN) pic.twitter.com/ISIwer3eiL — NBA Central (@TheNBACentral) September 27, 2020

如今改當《ESPN》球評的前塞爾提克球星皮爾斯，果然越來越像一名見風使舵的球評！先前曾把湖人「小皇帝」詹姆斯罵到一無是處，甚至批評現役球員都畏懼詹皇的皮爾斯，眼見詹皇生涯第10次闖進總冠軍賽，他竟然開始稱讚詹皇了。

「打進NBA總冠軍賽是非常難的事情，但是詹姆斯可以做到這樣的事情10次，他的歷史地位確實在提升，」皮爾斯在節目中公開表示，「我必須實話實說，假如詹姆斯今年可以奪下總冠軍的話，我應該會把他排在喬丹之後的位置。」

皮爾斯的最新說法無疑是在打自己的臉，因為他不僅先前公開批評詹姆斯，根本不配排在他心目中的歷史前5強球星之列，甚至最近才說過現在的球員都怕詹皇，但在當年他沒怕過詹皇，沒想到現在隨即改口稱讚詹皇地位直追喬丹。

只能說為了保住自己球評飯碗，皮爾斯只好效法「惡漢」巴克利、「俠客」歐尼爾等前輩，努力在電視上說出驚人之語，企圖製造更多話題與人氣，先把詹姆斯貶低，然後改口稱讚也算正常，就看接下來皮爾斯還可以繼續創造怎樣的話題！

(中時 )