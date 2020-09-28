藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐返台後鬧出起訴風波，受到限制出境8個月，但他依舊過好生活，除了正常的開學，最近還動了鼻中膈彎曲手術，解決困擾20年的呼吸問題，滿臉紗布的虛弱樣也曝光了。

孫安佐20年都飽受過敏、鼻塞的困擾，原來他有鼻中膈彎曲，長期處於缺氧狀態，連帶產生黑眼圈，為了徹底根治老毛病，他決定開刀動手術，女友阿乃（改名恩維）幫忙掌鏡紀錄，低調地陪伴與照顧。

不過，看似健壯的孫安佐，其實非常怕痛，光是打針、抽血就緊張到爆，被阿乃爆料抽血的糗事「他（醫生）叫你放輕鬆叫了6次」為了降低心理層面的折磨，孫安佐在開刀時選擇全身麻醉。

手術結束後，孫安佐的鼻子被包紮成一大包，為了防止出更多血，必須貼上冰塊冰敷，他坦言剛開完刀人會超不舒服，要一直忍受鼻血滲出、吐很多帶血的痰，甚至無法控制流眼淚，所幸傷口復原後，孫安佐感到神清氣爽，直呼：「這個手術真的非常有用」不會像以前睡滿8、9個小時還會累，氣色也好轉許多。

除此之外，女友阿乃在IG限時動態曬親密照認愛，貼出與狄鶯的貼頭合照，透露「他們（孫鵬、狄鶯）對我超好」。

(中時新聞網)