美軍機和共機頻越海峽中線，台海局勢日漸升溫，兩岸戰事一觸即，有網友好奇台海開戰後，就算台灣最後投降，大部分人民還是活得好好的，死的都是那些上戰場的人，更有網友表示，會叫的狗不會咬人，最早投降就是那些只會吠的智障覺青。

網友sucksboy在批踢踢以「兩岸戰爭後，投降的人會有啥下場？」為題，發文認為，台灣投降大陸的人民「答案就是會活的好好的啦」！一堆817在說投降也會死，會被奴役被抓去集中營，拜託都西元幾年了，現在的戰爭根本不會這樣了！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

該網友更認為，中台關係比較特殊，不是單純的侵略，中國是把台灣當同胞的，戰爭肯定盡量減少傷亡，投降也會過的好好的，死的只有那些上戰場的人啦！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

底下網友也贊同該網友觀點，直言「看看當年那些反共義士，吃香喝辣」、「那些政客(不管藍綠)小孩都上戰場我才上，否則別想要我賣命」、「會當上蠢蛋們的老板吃香喝辣，想騙沒房沒地的人幫地主財團打杖，當我沒讀過書」、「會叫的狗不會咬人啦！最早投降的一定是最會吠的智障覺青啦！一堆只會吠的文組娘泡」、「說不定戰爭前就投一堆了啦，機場爆滿，坐桶子也爆滿」，但也有網友認為，台灣也是會撐到最後一刻的。

(中時新聞網)