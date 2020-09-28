氣質女神高圓圓與老公趙又廷2014年結婚，婚後屢被催生的小倆口，在去年5月20日象徵我愛你的日子，喜迎女兒出生，夫妻倆這一年多都專心照顧孩子，直到這2、3個月才逐漸復出螢光幕，而升格當媽的高圓圓今年3月時才被網嫌腿粗，不過她近期出席活動時，就立刻恢復絕美身材和高顏值，而為人父的趙又廷回歸拍戲的新作價碼，還傳出高達台幣1億2千萬，力壓戲劇一姐孫儷。

高圓圓當媽後顏值、氣質依舊，不過高圓圓數個月前其實才被陸媒拍到，抱著女兒和趙又廷現身街頭，但高圓圓卻遭指腿粗、尚未恢復產前身材，不過高圓圓日前現身網紅薇婭直播時，穿深V洋裝的她身型纖細，薇婭也驚呼她太瘦了，高圓圓則笑說：「要開始營業了」，意味著她要產後復出。

高圓圓上一部作品已是5年前，而她的回歸螢幕之作，則是接下電視劇《光榮與夢想》，高圓圓飾演宋美齡，並在日前以一身40年代的洋氣西褲，頂著盤髮、亮紅色口紅現身片場，相當俏麗，40歲高圓圓的成熟美感讓外界驚豔。

同時，趙又廷也回歸拍戲，根據《鏡週刊》報導，趙又廷除了推出新劇《平凡的榮耀》外，他也和戲劇一姊孫儷搭檔拍新戲《理想之城》，還傳出趙又廷「帳面上」的片酬高達新台幣1億2千萬元，力壓孫儷的8千多萬元，價碼相當驚人。

(中時新聞網)