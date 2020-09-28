由於海運服務出口的下滑，南韓的運輸服務部門之全球競爭力在過去10年明顯下降。

南韓的運輸服務出口於2019年在全球排名第11名，較2010年的第五名明顯下滑。據韓國貿易協會(KITA)最新一項報告指出，南韓去年的運輸服務出口佔全球總量的2.6%，亦較2010年的4.7%顯著滑落。

該報告將競爭力的下滑歸因於南韓當地船運公司在全球主要航線的占比下降。據韓聯社報導，全球主要船運公司透過合併、併購和聯盟來擴大競爭力，但南韓公司自2017年以來則力抗市場份額下滑的趨勢和局面。

韓進海運(Hanjin Shipping)曾經身為全球第七大船運公司，在2017年倒閉，對南韓該產業施加致命性打擊。在近期，全球貿易量稍有回升，貨運費率飆升，南韓物流產業也面臨難題。

另外，全球主要貨運航線將更多的貨櫃船隻分配給中國航線，以滿足該區域日增需求，南韓出口商在確保貨櫃船隻上出現困難。

(時報資訊)