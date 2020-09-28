高雄市澄清湖昨天下午4點多，突然出現一對男女浮屍，民眾嚇得立刻通報警方，當消防隊員將遺體打撈上岸時，發現死者的死法相當離奇，兩人身上都有背包且裝滿石頭，而且男方環抱女子，2人的右手臂還用紅色彈力繩綁住，殉情的可能性相當高，也顯示2人感情相當深厚死意甚堅。

昨天下午有運動的民眾經過澄清湖環湖路段時，突然發現遠方的湖面竟然飄著疑似堆疊著的人體，嚇得立刻報警。警方趕赴現場後，通報消防局進行打撈，下午5時11分撈起一對男女遺體，屍體已全身浮腫，疑似死亡多日，但沒有明顯外傷。

不過警消看到兩人的死狀，也不禁打個冷顫，因為這對男女身上都背著背包，男方的背包揹在背後，女方背包揹在胸前，背包內全都裝滿大石塊。而且呈現男方環抱女方，前胸貼後背交疊的狀態，皆揹有裝滿大石頭的背包，2人的右手臂，還用長約6、70公分的紅色彈力繩綁著，顯示死意相當堅強，由於現場沒留遺書跟交通工具，警方還在調查男女身分。

警方初步研判，遺體沒有明顯外傷，兩人可能是殉情。警方將調查周邊的交通工具，已經調閱監視器畫面，以及到現場勘查，調查兩人為何到澄清湖尋短。

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