2名7旬老翁晨泳 雙雙溺斃嘉南大圳消防人員打撈上岸 09:312020/09/28 中時 莊曜聰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 康姓、黃姓2名70多歲老翁清晨相約嘉南大圳晨泳，卻不幸溺斃。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康姓、黃姓2名70多歲老翁清晨相約嘉南大圳晨泳，卻不幸溺斃。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） 康姓、黃姓2名70多歲老翁清晨相約嘉南大圳晨泳，卻不幸溺斃。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） 嘉南大圳驚傳溺斃案件，2名70多歲的男子疑似因為下水游泳，因不明原因溺水，南市消防局清晨接獲民眾報案，派遣官田消防分隊前往救援，在落水處附近發現機車，膠筏下水後7時52分接觸溺者，但已無生命跡象，將2人打撈上岸。 警方初步調查，康姓、黃姓2名老翁均穿著蛙鞋，其中1人身上穿戴有游泳使用的救生魚雷浮標，根據到場指認家屬表示，2人今天凌晨6時相約到大圳游泳，不知何故會同時溺斃，詳細原因仍有待警方調查釐清。 (中時 ) #嘉南大圳 #溺斃 #消防人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日月潭泳賽 卓承齊稱王王怡臻封后 04:102020/09/27 地方新聞 蘇澳漁船 釣島海域遭日艦衝撞 04:102020/09/28 政治要聞 2萬人泳渡日月潭 上岸戴口罩 04:102020/09/28 地方新聞 易晨智能即時語音辨識App 奪高雄創新大賽銀牌 04:102020/09/28 投資理財 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 14:242020/09/27 社會 重慶礦坑重大意外 16人被救出無生命跡象 15:032020/09/27 兩岸 風浪大游不回 綠島浮潛意外頻傳 海巡迅速救援 11:072020/09/27 社會 武界壩下游 再傳溺水意外 一人無生命跡象 20:192020/09/26 社會 公園尋寶撿到9克拉巨鑽 男驚嚇到哭了 16:432020/09/27 國際 不明原因老翁以繩綁身入圳 救起仍不治 11:382020/09/26 社會 社會熱門新聞 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 「謀殺等級」路肩超車撞翻重機 水產行嗆「不讓路」網爆怒圍剿 - 社會 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 澄清湖男女「揹石塊、手繫紅繩」環抱投湖殉情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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