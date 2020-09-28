康姓、黃姓2名70多歲老翁清晨相約嘉南大圳晨泳，卻不幸溺斃。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

康姓、黃姓2名70多歲老翁清晨相約嘉南大圳晨泳，卻不幸溺斃。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

嘉南大圳驚傳溺斃案件，2名70多歲的男子疑似因為下水游泳，因不明原因溺水，南市消防局清晨接獲民眾報案，派遣官田消防分隊前往救援，在落水處附近發現機車，膠筏下水後7時52分接觸溺者，但已無生命跡象，將2人打撈上岸。

警方初步調查，康姓、黃姓2名老翁均穿著蛙鞋，其中1人身上穿戴有游泳使用的救生魚雷浮標，根據到場指認家屬表示，2人今天凌晨6時相約到大圳游泳，不知何故會同時溺斃，詳細原因仍有待警方調查釐清。

(中時 )