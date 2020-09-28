「功夫皇帝」李連杰在上海浦東斥資8.68億台幣，打造一棟超級豪宅，想到因為長期定居國外，導致這棟豪宅長久沒有人妥善管理，擱置10多年情況下，竟被當作保全宿舍，甚至還被拿來種菜和曬衣服。

根據陸媒報導，李連杰在上海浦東斥資8.68億台幣，耗時6年打造一間1600多坪的房子，原本要拿來給女兒當嫁妝，由於極度華麗還被譽為「大陸第一明星豪宅」，如今房價高漲不知道又翻了幾倍，不過由於李連杰近年定居國外，沒有時間管理這棟豪宅，如今這棟豪宅不僅外牆積滿污垢，原本的花園竟直接變成菜園，部分區塊更直接成為曬衣場，就連住在房子裡的人都是保全和打掃阿姨。

李連杰和家人據悉從沒住過該豪宅，外界推測是因為豪宅外圍緊鄰中環高速公路，車流量過大引發太多噪音，嚴重影響生活品質，因此李連杰一家人才沒有住在裡面，而出現在豪宅的保全和打掃阿姨，應該是雇來管理房子的人。

李連杰之前受訪時，透露現任妻子利智婚後專心照顧家庭，重心全放在小孩老公身上，因此要給老婆最大安全感，擁有的財產20億港幣，未來將全部留給利智。

(中時新聞網)