兩岸情勢緊張，就怕衝突一觸即發！回顧1996年，也曾爆發台海危機，大陸透過軍演對台進行武力恫嚇，美軍也緊急調度航艦戰鬥群，台灣海峽戰雲密布。最後因大陸間諜劉連昆洩密事件才解除危機，而當時為兩岸密使的前總統府資政曾永賢，在接獲大陸將試射飛彈情資後，也提醒台灣冷靜，切勿採取軍事報復行動。

前總統李登輝1995年出訪美國，演講中提到「中華民國在台灣」，大陸認為，美國此舉助長台灣內部尋求獨立的政治勢力的氣焰，為阻止李登輝1996年連任，遂以軍演對台進行武力恫嚇。不過，當時解放軍一份「聯合九六一」演習計劃，被劉連昆洩露給台灣，內容指出，若選舉出現「最壞結果」，軍演隨時可變成真正的軍事行動。

台灣政府獲報後將消息傳給美國，美軍尼米茲號航空母艦、獨立號航空母艦靠近台海，以行動阻止大陸的軍事企圖。解放軍在美國的壓力下，採取「三不原則」：發射飛彈不會飛越台灣本島上空、海軍空軍不超越台海中線、即使登陸演習，不會實際去占領台灣島嶼。

時任軍情局六處副處長的龐大為，也特地到大陸與劉連昆會面，獲得導彈演習機密資料後，轉交給軍事情報局間諜李志豪帶回台灣，但李志豪的真實身份是大陸國家安全部間諜，導致劉連昆身分曝光。1999年，劉連昆遭判處死刑，但之後入祠中華民國國民革命忠烈祠。

此外，曾永賢2019年接受日本產經新聞訪問時揭露，1992年在李登輝指示下，與大陸秘密接觸，同年底密訪北京，由大陸國家主席楊尚昆親自接待，並與共產黨高層建立聯絡管道。1995年7月初，曾永賢接獲大陸高層消息，大陸將在2週後試射飛彈，但不會直擊台灣本島，除向總統李登輝匯報，也提醒台灣當局冷靜，不要採取軍事行動，2週後，大陸果真實施飛彈演習。

(中時新聞網)