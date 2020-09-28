「全球氣候與能源市長聯盟」日前將我國城市列入中國，外交部今天表示，經外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處、歐盟經貿辦事處的努力，該聯盟已於台北時間今（28）日上午將我國加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市共六都會自「中國」項下移除，並更正為我國六直轄市原本遞交時的會籍名稱。

外交部發言人歐江安表示，經外交部、高雄市政府等地方政府及多方管道瞭解，「全球氣候與能源市長聯盟」表示為技術性錯誤，並已立即更正。外交部對此結果表示欣慰，並感謝過程中所有協助我方的相關機構與友人。此外，我國六都首長也於昨（27）日發表聯合聲明抗議，表示若不更正不當名稱，將不惜退出「全球氣候與能源市長聯盟」。

她說，我國政府感謝歐盟、「地方政府永續發展委員會」（International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI）、「全球氣候與能源市長聯盟」等各方理解我國捍衛尊嚴及與會權益的決心及堅定立場，協助即時更正我國六都會的會籍名稱。我國中央政府將繼續與各地方政府站在一起，齊心為全球對抗氣候變遷及推動永續發展而努力。

(中時 )