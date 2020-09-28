公立學教師按月撥繳退輔基金費用的退休金，目前仍被計入薪資所得，必須扣稅，與私立學校教師或勞工都不相同。今天是教師節，國民黨立委費鴻泰指出，他已提案連署修正《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第8條，訴求公立學校教師按月撥繳退輔基金費用的退休金應免納稅，以維護教師們權益。

費鴻泰曾專職於國立臺北大學任教，認為公立學校教師按月撥繳退輔基金費用的退休金應免納稅。目前，私立學校教師適用勞保，所以和一般勞工提撥退休金免納稅。為維護教師公平權益，公立學校教師和私立學校教師應有一致性作法。

費鴻泰說，他日前和全教總會好朋友們意見交流，大家討論到公立學校的教師提撥退撫卻要納稅，這實在不公平也不合理。月領薪資時，勞工可以每個月可自提6％的薪資進自己的勞退基金，這部分就不被納入薪資申報所得稅；然而，2012年取消軍教免稅後，公立學校的教師，每個月依法提繳退休金的部分，卻被計算納入全部薪資扣所得稅，和勞工保險方式並不一致。

因此，他已提案連署修正《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第8條，訴求公立學校教師按月撥繳退輔基金費用的退休金應免納稅，為維護教師們的權益。目前已獲多數委員的連署成案，就待付委審查。

費鴻泰說，今天是9月28日，祝福全天下老師們「教師節快樂」。他希望獲得大多數民進黨籍委員們的認同，朝野一起努力，今年能送給各位教師們一份有意義的教師節禮物。

(中時 )