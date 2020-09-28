「日劇女王」竹內結子於27號凌晨被丈夫林大樹發發現在家中身亡，發現當時已無呼吸心跳，送醫搶救依然宣告不治，享年40歲，突如其來的死訊讓家人、好友及粉絲無限傷痛。目前日本警方還在調查離世原因，但初步判定為輕生。

竹內結子擁有甜美臉蛋、優雅氣質，出道多年始終受到廣大粉絲的愛戴。生前曾有兩段婚姻的她，2005年因拍攝電影《現在，很想見你》，和著名歌舞伎演員中村獅童假戲真做結婚生子，但婚姻只維持短短一年便因男方偷吃、酒駕等負面新聞讓她選擇在隔年火速離婚；2009年則是與現任丈夫中林大樹合作電影《白色榮光2》結緣，交往10年才宣布結婚，今年初更生下2子甜蜜婚姻令人稱羨。不過，看似婚姻幸福美滿的竹內結子，前天才和丈夫及兒子共進晚餐，沒想到凌晨中林大樹找不到她打開寢室更衣間卻發現她的屍體。

在 Instagram 查看這則貼文 hotjpdrama_official（@hotjpdrama_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 下午 5:57 張貼

根據日本媒體《東京スポーツ》報導，日本導演伊藤輝夫透露，竹內結子生子後疑似罹患產後憂鬱，過去她在產後受訪時也曾透露因為工作量減少而開始焦慮十分擔心自己會與工作脫節。而她過世時，8個月大的幼子竟然就在身邊依然無法改變她的決定。

另外，有媒體甚至指出她輕生的方式與7月底離世的三浦春馬如出一轍，兩人不久前才在電影《信用欺詐師JP：公主篇》中合作，最後竟先後身亡，令粉絲們不勝唏噓。

在 Instagram 查看這則貼文 🎀 𝙽𝚊𝚗𝚊 🎀（@cacacaaarinaaa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 4:55 張貼

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)