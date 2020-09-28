今年因為疫情，參加祭孔典禮的八佾舞生全戴上口罩。（林宏聰攝）

今年因為疫情，參加祭孔典禮的八佾舞生全戴上口罩。（林宏聰攝）

民眾過蔥門，拔取象徵聰慧的青蔥。（林宏聰攝）

現代的拔智慧毛改拔掛在假牛身上的毛筆，一樣象徵智慧滿滿。（林宏聰攝）

正獻官、高市副市長史哲拔智慧毛。（林宏聰攝）

前高雄市長韓國瑜去年擔任祭孔大典正獻官，強調重視傳統、尊師重道，改朝換代後，28日高雄市的祭孔大典恢復由副市長擔任正獻官，市長陳其邁並未出席；此外，今年因新冠肺炎疫情，參與的學生全部戴上口罩，現場也不像過去一樣有外國遊客觀禮，氣氛略顯冷清。

韓國瑜去年以市長身分祭孔，擔任正獻官，是高雄縣市合併後首度由市長擔任正獻官，他特別在臉書寫下「我們禮敬的，是對於知識的傳承、是對於道德的景仰」、「祭孔大典的重要性絕不亞於一座城市的修橋鋪路」，典禮直播影片更創下單日18萬人次觀看紀錄。

今年祭孔默默恢復過去民進黨執政時方式，由副市長史哲擔任正獻官，各局處長官分別擔任分獻官、陪祭官，左營舊城國小學生擔任八佾舞生，鼎金國中擔任麾生、樂生及歌生，左營高中擔任祭典通贊、亞贊、禮生，依循古禮向萬世師表孔子表達最高敬意。

有趣的是，因新冠肺炎疫情影響，所有參與者均戴上口罩，現代化口罩與傳統服裝形成強烈對比，成為2020祭孔典禮特殊景象，而以往每年皆有2、30位外國遊客爭睹傳統祭儀，也因為疫情，現場只見國人，且由於活動辦在周一，幾乎清一色都是高雄在地民眾參加。

不過，民眾仍相當熱情，等祭孔儀式結束後，排隊拔智慧毛、過蔥門，拔取掛在假牛身上、象徵智慧的毛筆，穿過象徵聰明的蔥門，最後領取智慧糕，現場秩序良好。

針對今年並未由市長擔任正獻官，高市文化局回應表示，祭孔大典正獻官由市府指派，純粹依長官時間安排，無其他考量。

(中時 )