台北市某派出所一名邱姓警員，今年7月中旬擅闖入4樓女警寢室，站在一名實習女警床邊看她睡覺，女警嚇得趕緊通報一樓值班員警，邱員事後辯稱開錯門，但說詞不被接受，仍將他記過、調離原服務單位。

據《自由時報》報導，一名警專女學員到北市某派出所實習，事發當晚在女警寢室休息，不料房門突然被打開，她因為燈光刺眼醒來，迷糊之間看到有一個人影閃過，本以為是外人闖入，嚇得趕緊通報值班警員，調閱監視器查看，才知是邱姓警員。

邱姓警員事後辯稱，當時他是要去寢室旁邊的倉庫，可是不小心開錯門。但該所同仁認為，所內女警寢室在4樓，男警寢室在2、3樓，就是要讓男女警寢室保持距離；且邱員並非女學員的「師傅」，卻跑到女警寢室還開門入內偷看睡覺，懷疑他圖謀不軌，雖然女學員未提告性騷擾，邱員仍被記過處分，並調到其他分局服務。

邱員的同事說，他待人處事不佳、工作不積極，服勤時曾擺出學長架子，要學弟做事，自己卻袖手旁觀，儘管該所所長與督察人員對邱員輔導與懇談，但他依然故我，想不到還發生如此脫序行為。

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(中時新聞網)