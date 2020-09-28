誠品傾集團之力衝刺會員經濟，首度舉辦年度會員日在25～27日全台登場，誠品店王信義店更在25日首次封館舉辦會員之夜，帶動來客數較去年同期成長約五成，業績更是大增三倍，包括中文書業績大增三倍，商場多個品牌創造百萬營收，就連高價數位鋼琴、音響也熱賣！

會員之夜向來是百貨業款待會員的年度盛事，誠品今年創書店業之先舉辦備受矚目，不僅是全台有260萬會員之多，外界更好奇文青讀者掃貨敗家買什麼？

誠品透露，除了餐飲業績成長逾五成，信義店中文書業績也大增三倍，村上春樹最新散文《棄貓》25日在誠品書店開賣，搭配獨家原畫展與講座活動，銷量較過往村上新書首賣單日成長8～10倍。

雜誌與影音商品銷售也都有明顯成長，影音部分以黑膠唱片最吸金，單價較高的音響視聽設備也是許多讀者入手的熱門品項。設計類產品也熱賣，New Balance全台獨家限量設計鞋款半小時完銷，YAMAHA也售出多架數位鋼琴。

誠品表示，會員經濟是誠品營運四大支柱之一，在疫情爆發前，會員消費貢獻整體營收五成，疫情期間提高至六成，明年目標是將會員數擴大至300萬人，會員消費貢獻度拉高至七成。

在誠品會員經濟的規劃下，搭配9月新上線的誠品人APP與全新會員制度，並新增行動支付eslite Pay、餐廳訂位、門市預訂等功能，加上12月新電商平台「誠品線上」上線，誠品APP也將在今年底力拚100萬人次下載目標。

(工商 )