來自土耳其的藝人吳鳳，來台發展已14年，2015年迎娶老婆陳錦玉(Rynne)，3年後取得台灣身分證，而身為「台灣女婿」的吳鳳，不但成為第一位拿下電視金鐘獎的外籍人士，今年他更以金鐘評審身分，參加了頒獎典禮。

如今可說是完全在台落地生根的吳鳳，透過這些年在媒體方面的努力，擁有相當高的知名度，而因吳鳳取得台灣身分證的方式較不同，是依「國籍法」的「高級專業條例」，網友好奇他到底對台灣有什麼樣的特殊貢獻，沒想到是老婆Rynne出來解答，給出超狂的5點答案。

Rynne在臉書「Rifat&Rynne的鳳花雪月」中解答，表示因為大部份資料是她準備的，所以由她來回答反倒最清楚，也坦言會不會通過端看該領域專屬單位的判定，而吳鳳申請的是文化領域，因此是先由文化部審核推薦，在經內政部通過，才取得身分證。

Rynne列出了吳鳳的5點對台貢獻，分別是「第一位獲得金鐘獎最佳主持人的外國人」、「受中華民國對外貿易協會邀請，至土耳其擔任台灣商品大使」、「於土耳其致力推廣台灣文化與特色，包含接受CNN Türk訪問」、「出版四本中文書」、「受過無數農委會等相關政府單位邀請，出席推廣台灣相關活動等」。

她也表示，如果是現在要申請，吳鳳能列出的就更多了，這些不是突然完成的，而是她的丈夫耕耘了10年來的成果，「所以如果你們想幫你們的外國友人以這個條例歸化台灣籍，先問問看他為台灣做了什麼？」，而在新冠肺炎期間，吳鳳也多次上國際媒體為台灣發聲，5月時曾透露接受3家土耳其媒體訪問「台灣如何成功的防疫」，包含土耳其CNN，讓網友們看了既感動又佩服。

(中時新聞網)